Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 14:45

Новости

Собянин: многие разработки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" не имеют аналогов

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От портативных рентген- и ИВЛ-аппаратов до лазерного канала межспутниковой связи – все эти прорывные разработки создаются компаниями в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, многие из них не имеют аналогов в РФ или в мире.

Среди инновационных изделий – аппарат для очищения крови при почечной недостаточности и вспомогательное оборудование. Другая компания создала оптические мультиплексоры для высокой передачи данных. Устройства могут использоваться в мобильной и интернет-связи, телекоммуникациях и системах наблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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