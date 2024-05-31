Свыше 10 тыс пациентов получили медпомощь в обновленных приемных отделениях Москвы в мае. Речь идет о ГКБ № 13, ГКБ № 24, ГКБ имени Кончаловского и ГКБ имени Жадкевича. Там применяют новый стандарт оказания экстренной помощи.

Как и во флагманских центрах, в отделениях появился пост триаж и три зоны распределения пациентов в зависимости от их состояния. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

