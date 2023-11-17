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17 ноября, 18:00

Общество

Столичные врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

Столичные врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

Московские врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

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Московские хирурги спасли четырехлетнего ребенка, который проглотил 36 магнитных шариков. Они успешно вытащили предметы, а после ребенку назначили антибактериальную терапию и физиотерапию. Теперь девочка выписана домой с хорошим прогнозом.

По мнению экспертов, с каждым годом число подобных жалоб только растет. Можно ли предотвратить беду и оградить любопытных детей от опасности?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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