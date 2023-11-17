Столичные врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

Московские хирурги спасли четырехлетнего ребенка, который проглотил 36 магнитных шариков. Они успешно вытащили предметы, а после ребенку назначили антибактериальную терапию и физиотерапию. Теперь девочка выписана домой с хорошим прогнозом.

По мнению экспертов, с каждым годом число подобных жалоб только растет. Можно ли предотвратить беду и оградить любопытных детей от опасности?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.