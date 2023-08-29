В Подмосковье спасли мужчину, который злоупотреблял алкоголем и таблетками для потенции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Сергиево-Посадской районной больницы помогли 52-летнему мужчине, который в течение недели пил алкоголь с препаратами для улучшения эректильной функции. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

Мужчину доставила бригада скорой помощи, он был в тяжелом состоянии без сознания с пониженным давлением. Врачи выяснили, что он отметил свадьбу, после чего начал активно принимать препараты, улучшающие потенцию. Вместе с этим мужчина не отказывал себе в алкогольных напитках, уточнили в Минздраве.

После анализа врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию. Кроме того, был выявлен риск поражения печени и нарушения функций почек. В оперативном порядке мужчину перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Уже после терапии пациент пришел в сознание.

"Такая группа препаратов характерна тем, что снижает артериальное давление, тем самым улучшая приток крови к половому органу у мужчин. В сочетании с алкоголем они способны резко снижать давление, что может приводить к потере сознания", – рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 Марина Козлова.

В качестве лечения пациенту назначили инфузионную, детоксикационную и гастропротективную терапию, продолжила она. Сейчас мужчину выписали под наблюдение врача-уролога.

В Минздраве призвали не употреблять лекарственные препараты без назначения врача, а также не сочетать их с алкоголем.

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