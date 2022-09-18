В Подмосковье женщине удалили десятикилограммовую опухоль матки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подмосковные хирурги в Пушкине провели женщине операцию по удалению десятикилограммовой опухоли матки. Об этом сообщает Минздрав МО.
Размер новообразования достиг гигантских размеров. Живот женщины соответствовал 40 неделе беременности. Однако пациентка не хотела соглашаться на операцию, сообщили в ведомстве.
"А если еще учесть, что большой считается опухоль, соответствующая матке 11–12 недель беременности, то у нашей пациентки была просто гигантская опухоль – около 40 недель. Плюс у нее были кровотечения, так как матка такой нагрузки уже не выдерживала", – объяснила заведующая гинекологическим отделением Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Елена Габасова.
Операция по удалению новообразования длилась 1,5 часа. По данным исследований врачей, миома оказалась доброкачественной.
Специалисты напомнили, что при наличии гинекологических заболеваний необходимо незамедлительно обращаться к врачам.
В настоящее время пациентка выписана из больницы и чувствует себя хорошо, добавили в Минздраве МО.
Ранее ученые выяснили, что регулярные тренировки могут снизить риск развития рака груди у женщин примерно на 38%. Занимаясь спортом еще чаще, можно способствовать снижению риска развития заболевания на 41%.
Увеличение физической активности и сокращение времени, проводимого в сидячем положении, уже рекомендованы для профилактики рака. Более широкое внедрение активного образа жизни может снизить риск наиболее распространенного рака у женщин, заявили исследователи.
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