Регулярные физнагрузки могут снизить риск развития рака груди у женщин – ученые

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Регулярные тренировки могут снизить риск развития рака груди у женщин примерно на 38%. Такое исследование ученых из организации Breast Cancer Association Consortium было опубликовано в издании BJSM.
По данным исследователей, под регулярными тренировками можно подразумевать занятия спортом 3 раза в неделю. Занимаясь спортом еще чаще, можно способствовать снижению риска развития заболевания на 41%.
"Увеличение физической активности и сокращение времени, проводимого в сидячем положении, уже рекомендованы для профилактики рака. Более широкое внедрение активного образа жизни может снизить риск наиболее распространенного рака у женщин", – говорится в материале.
По словам врача Котрины Темчинайте из благотворительного фонда Breast Cancer Now, которую процитировало издание The Sun, исследование ученых доказывает важность поддержания здорового образа жизни. Она подчеркнула, что любые изменения в жизни людей в сторону улучшения здоровья, важно поощрять.
Ранее сообщалось, что специалисты Манчестерского университета разработали новый генетический тест, способный предсказать риск развития рака груди. Технология базируется на анализе слюны пациентов.
Для ее разработки были собраны образцы у почти 2 500 женщин, за которыми наблюдали в среднем почти 10 лет. У 644 из них впоследствии развился рак молочной железы.
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