Новый анализ слюны разработали для оценки риска развития рака груди

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Специалисты Манчестерского университета разработали новый генетический тест, способный предсказать риск развития рака груди. Об этом сообщает "Газета.ру".

Технология базируется на анализе слюны пациентов. Для ее разработки были собраны образцы у почти 2 500 женщин, за которыми наблюдали в среднем почти 10 лет. У 644 из них впоследствии развился рак молочной железы.

Было установлено, что анализ слюны на генетические маркеры оказался способен предсказать около половины этих случаев. По оценкам исследователей, профилактические препараты помогли бы предотвратить четверть случаев рака груди. Также они указали на важность ежегодной маммографии для женщин моложе 50 лет.

Новый тест на основе слюны не предсказывает точную вероятность и сроки развития онкозаболеваний, однако позволяет выявить группы риска и принять превентивные меры.

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