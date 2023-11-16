Московские врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Врачи детской больницы имени Сперанского в Москве спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 36 магнитных шариков. Об этом сообщает столичный Депздрав в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что девочка поступила в медучреждение с жалобами на боли в животе, вялость и многократную рвоту. Медики провели исследование и нашли у ребенка в кишечнике магнитные шарики.

Отмечается, что они успели сделать в кишке девочки шесть отверстий. Ребенку провели операцию, во время которой извлекли сначала 29 шариков и ушили шесть перфораций. Позже специалисты обнаружили еще семь шариков в двенадцатиперстной кишке. Для их извлечения пригласили врача-эндоскописта, который с помощью гибкого эндоскопа с металлическим наконечником примагнитил шарики и безопасно их вытащил, добавили в Депздраве.

Ребенку назначили антибактериальную терапию и физиотерпацию, она выписана домой с хорошим прогнозом, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что медики флагманского центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова экстренно приняли более двух тысяч пациентов за первые две недели работы. Более 40 пациентов попали в "желтую" и "красную" зоны.

В новом флагмане врачи провели 240 хирургических вмешательств, 11 из них – в ангиографической операционной. Всего в московских флагманских центрах больниц, работающих по новому стандарту экстренной медицинской помощи, были спасены более 64 тысяч пациентов.

Врачи спасли более 2 тыс пациентов за первые недели работы флагманского центра Филатова