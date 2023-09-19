Врачи спасли более 2 тыс пациентов за первые недели работы флагманского центра Филатова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи флагманского центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова экстренно приняли свыше двух тысяч пациентов за первые две недели работы. Более 40 пациентов попали в "желтую" и "красную" зоны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В новом флагмане врачи провели 240 хирургических вмешательств, 11 из них – в ангиографической операционной, поделилась исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего же в столичных флагманских центрах больниц, работающих по новому стандарту экстренной медицинской помощи, были спасены более 64 тысяч пациентов, добавила она.

Отмечается, что для оперативной постановки диагноза пациентам проводят исследования по утвержденным алгоритмам. Благодаря концепции "врач – к пациенту" диагностировать заболевания можно у койки больного, он избавлен от необходимости перемещаться по кабинетам.

На сайте уточнили, что за время работы флагмана было проведено более 8,1 тысячи диагностических процедур и свыше 1,1 тысячи процедур функциональной диагностики, в том числе почти одна тысяча компьютерных томографий, более 1,1 тысячи ультразвуковых и 6,1 тысячи лабораторных исследований, 1,1 тысячи ЭКГ.

Подчеркивается, что центр Филатова стал третьим в столице, который работает по новому стандарту экстренной помощи. В январе 2023 года открылся центр ГКБ имени В. В. Вересаева, он за восемь месяцев работы принял более 33,5 тысячи пациентов. В марте заработал Научно-исследовательский центр скорой помощи (НИИ СП) имени Н. В. Склифосовского, за полгода там побывали почти 29 тысяч пациентов.

Сергей Собянин открыл центр Филатова 5 сентября. Строительство четырехэтажного корпуса на Вешняковской улице началось в июне 2020 года и завершилось в августе 2023 года.

Его площадь – 15 тысяч квадратных метров, центр рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. В течение первых суток они могут получить полный комплекс необходимой помощи, а затем – в зависимости от состояния – их либо выпишут домой, либо переведут в профильные отделения больницы для продолжения лечения.

Новый корпус оснастили современным оборудованием, включая один магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, два рентген-комплекса, две ангиографические установки, четыре рентген-установки C-дуга, 13 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование.

До этого свыше 11 тысяч человек посетили открытые экскурсии во флагманском центре городской клинической больницы № 15 имени Филатова, которые прошли 2–3 сентября. Главный врач больницы Валерий Вечорко уточнил, что при высоком интересе к экскурсиям их могут повторить.

"Мой район. Навигатор": флагманский центр заработал при Филатовской больнице