Свыше 11 тыс человек посетили экскурсии во флагманском центре Филатовской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 11 тысяч человек посетили открытые экскурсии во флагманском центре городской клинической больницы № 15 имени Филатова, которые прошли 2–3 сентября. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в столице происходит активная модернизация здравоохранения по всем направлениям. Особое внимание город уделяет обновлению медицинской инфраструктуры, уточнила вице-мэр. В 2023 году в Москве начинает формироваться сеть флагманских центров больниц. В ГКБ № 15 имени Филатова она уже готовится к открытию.

"Чтобы наглядно познакомить москвичей с тем, что из себя представляет современная цифровая клиника, погрузить их в процесс спасения жизни с точки зрения медика и приобщить к достижениям инновационной медицины, мы запустили проект эксклюзивных открытых экскурсий в московские больницы", – заявила она.

По словам Раковой, гостям дали возможность принять участие в триаже приемного отделения, зайти в операционную по стопам хирурга, осмотреть современное оборудование, а также посетить машину скорой помощи и посмотреть на медицинский вертолет.

Ранее главный врач больницы Валерий Вечорко рассказал, что уже скоро флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени Филатова начнет принимать пациентов. Он уточнил, что при высоком интересе к экскурсиям их могут повторить.

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