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09 сентября, 09:00

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Больница имени Сперанского отметила 100-летний юбилей

Больница имени Сперанского отметила 100-летний юбилей

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Столетний юбилей отмечает детская больницы имени Сперанского. За время существования медучреждения врачи спасли тысячи детей. На данный момент это современный многопрофильный стационар, оснащенный новейшим диагностическим оборудованием. Для экстренных случаев в больнице есть даже собственная вертолетная площадка.

В одном только уникальном ожоговом центре больницы каждый год проводят по две тысячи сложных операций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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