09 сентября, 09:00Город
Больница имени Сперанского отметила 100-летний юбилей
Столетний юбилей отмечает детская больницы имени Сперанского. За время существования медучреждения врачи спасли тысячи детей. На данный момент это современный многопрофильный стационар, оснащенный новейшим диагностическим оборудованием. Для экстренных случаев в больнице есть даже собственная вертолетная площадка.
В одном только уникальном ожоговом центре больницы каждый год проводят по две тысячи сложных операций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.