Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ночь с 8 на 9 сентября может стать самой холодной в Москве с начала осени. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночью давление увеличится, вероятность осадков будет совсем маленькая, но поскольку будет прояснение между облаками, будет понижаться температура. Вполне вероятно, что эта ночь будет одной из самых прохладных во втором полугодии на данный момент", – приводит слова синоптика РИА Новости.

По прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в центре Москвы предстоящей ночью может опуститься до 8–10 градусов, в спальных районах города – до 4–6 градусов, в Подмосковье – до 2 градусов.

До конца пятницы, 8 сентября, в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха в дневное время суток не поднимется выше 16 градусов. Скорость порывов ветра составит 7–12 метров в секунду.



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