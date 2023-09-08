Москвичам рассказали о погоде 8 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 8 сентября, в столице и области прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 14 до 16 градусов, а в Подмосковье – от 12 до 17 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что летом 2023 года 35% дней в Москве были дожди. Синоптики уточнили, что из 92 дней лета дожди разной продолжительности лили в течение 33 дней.

До этого синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец заявил, что столицу ожидает классическое бабье лето с 12 по 21 сентября. По его словам, в эти дни будет солнечно, без осадков, а температурный режим днем будет колебаться в пределах 18–23 градусов.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 8 сентября