Бирюков заявил о высоком качестве воздуха в Москве в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве в августе оставалась на низком уровне. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Август отличился дефицитом осадков, как и годом ранее. Но комфортная погода большую часть месяца, сменившая жару в самом его начале, благоприятно повлияла на качество атмосферного воздуха", – приводят его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Концентрации мелких взвешенных частиц РМ10 в августе 2023 года снизились на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, взвешенных частиц РМ2,5 – на 40%, диоксида азота – на 20%.

Бирюков добавил, что контролю за качеством воздуха в городе уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме в Москве работают 56 автоматических станций с высокоточным оборудованием.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на улучшение экологической ситуации в городе повлияла, в частности, масштабная реструктуризация Московского нефтеперерабатывающего завода, который был одним из самых больших загрязнителей воздуха. Помимо этого, роль сыграло внедрение транспорта другого качества.

