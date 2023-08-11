Врач перечислила причины плохого сна в летний период

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Жара и отсутствие достаточного количества кислорода в помещении значительно ухудшают качество сна в летний период. Об этом кандидат медицинских наук, врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала в эфире радио Sputnik.

Плохой сон также будет у тех, кто в жаркую погоду спит под зимним, тяжелым одеялом.

"Четвертая возможная причина проблем со сном – это плохой материал постельного белья, который способствует сильному потоотделению, но не способствует отведению влаги и тепла", – поделилась Царева.

Также человек будет хуже спать из-за длительного светового дня и нарушения водно-электролитного баланса в организме, уточнила эксперт. Воздействие света на сетчатку глаз может стать причиной того, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина. Последний как раз и влияет на засыпание и продолжительность сна.

В качестве последней причины плохого сна летом Царева назвала дегидратацию. Во время высоких температур человек теряет воду, а вместе с ней и электролиты. Их разбалансировка портит самочувствие и сон.

Для хорошего засыпания невролог рекомендовала обеспечить прохладу и проветривание в спальне. Следует также использовать натуральные материалы для постельного белья, пить больше воды, надевать маску для сна.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург призвал не употреблять в жару мясо и соленые продукты, особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами в почках. Такая продукция быстро портится при высокой температуре воздуха, что может привести к пищевому отравлению.

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