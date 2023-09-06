Синоптик пообещал долгое бабье лето в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Классическое бабье лето спрогнозировали в столице с 12 по 21 сентября. Об этом рассказал РИА Новости синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец.

"Тут уже без перерывов на кратковременный дождь или ухудшение осадков. Здесь установится стабильное устойчивое состояние атмосферы, которое будет определяться антициклоном. Солнечно, без осадков, ветер в основном на южную тягу перестроится, ну и температурный режим будет колебаться ночами в Москве 8–13 градусов, а днем – 18–23 градуса", – отметил он.

По словам синоптика, бабье лето в нынешнем году может продлиться до 10 суток.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что 6 сентября в Москве изменятся погодные условия. Синоптик отметил, что во второй половине дня жителей города ожидает резкое понижение температуры. Кроме того, прогнозируются дожди на северо-востоке Москвы.

Также синоптики предупреждали, что самым холодным днем этой недели станет четверг, 7 сентября. Столбики термометра могут показать до 15–17 градусов. При этом в предстоящие выходные специалисты обещали до 20 градусов, солнечную погоду и без осадков.

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