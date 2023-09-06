Москвичей предупредили о резкой перемене погоды 6 сентября

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 6 сентября, в российской столице изменятся погодные условия, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Синоптик отметил, что во второй половине дня жителей города ожидает резкое понижение температуры. Кроме того, прогнозируются дожди на северо-востоке Москвы. При этом в первой половине дня сохранятся теплые атлантические воздушные массы, в связи с чем воздух прогреется до 22 градусов, уточнил Шувалов.

"Также ожидается усиление северо-западного ветра, к вечеру температура пойдет на спад. В ночные часы термометр опустится уже до 11 градусов тепла", – заключил он.

Синоптики предупреждали, что самым холодным днем этой недели станет четверг, 7 сентября. Столбики термометра могут показать до 15–17 градусов. При этом в предстоящие выходные специалисты обещали до 20 градусов, солнечную погоду и без осадков.

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