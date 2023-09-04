Москвичам рассказали, когда в город придет осенняя прохлада

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В начале недели в Москве ожидается теплая погода с температурой выше нормы, однако уже с 6 августа синоптики прогнозируют похолодание. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как он утверждает, в понедельник и во вторник в столице продержится температура в районе 21–23 градусов тепла, будет солнечно и осадков не предвидится. Однако, по его словам, в уже среду появятся небольшие дожди.

"В среду ночь теплая – 11–13, в центре города – до 16, а по области – до 8. Днем температура будет расти, прогнозируется 18–20 градусов, но во второй половине дня начнется резкое понижение температуры, аномальный ход, потому что будет проходить фронтальный раздел", – заявил Вильфанд.

Также он отметил, что в ночь на четверг в Москве сильно похолодает, температура понизится до отметки в 7–9 градусов тепла.

"Заметно понизится температура и днем – будет около 15 градусов, такой температурный фон примерно на один градус ниже нормы. В пятницу ночью тоже прохладно – всего 5–10 градусов, а днем – 11–16, но солнышко будет появляться", – добавил Вильфанд.

При этом он подчеркнул, что в четверг осадков не предвидится, а в пятницу ожидается небольшой дождь.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первую половину недели в Москве ожидается теплая, позднеавгустовская погода. Однако затем в город придет похолодание, предупредил синоптик.

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