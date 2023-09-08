Москвичам пообещали возвращение летней погоды на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 25 градусов тепла ожидается к середине следующей недели в Москве, такая погода будет соответствовать показателям августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

9 сентября в городе начнет восстанавливаться антициклональный режим погоды, будет преимущественно без осадков. Однако ночь на субботу ожидается прохладная, температуры составят 4–6 градусов, а по области – до 2 градусов, уточнил синоптик.

Утром 9 сентября прогнозируется прохлада, но после полудня воздух прогреется до 19–21 градуса, что выше среднемноголетних значений. В этот же день ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, отметил Вильфанд.

10 сентября температура продолжит повышаться. По его словам, ночью ожидается 6–8 градусов, а днем – от 20 до 22 градусов, без осадков.

"В понедельник и вторник еще на градус выше – ночью – от 5 до 10 градусов, а днем – от 18 до 23 градусов. И это уже на 2 градуса выше нормы. В среду уже очень теплый день. Ночь будет теплая – 8–13 градусов, день – 20–25 градусов", – поделился Вильфанд.

Синоптик добавил, что такая погода по климату соответствует концу второй – началу третей декады августа. Нельзя говорить, что такая погода долго продержится, отметил он. Вильфанд заявил, что существует высокая вероятность изменения циркуляции, что может стать причиной понижения температуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что сентябрь в европейской части России будет теплее нормы. Жителей ждет три волны бабьего лета – молодое, классическое и старое. Первое происходит в конце августа и начале сентября, второе – в середине сентября, а последнее – в первой половине октября.

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