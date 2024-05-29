Роспотребнадзор заявил о снижении заболевания коклюшем в России

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Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости коклюшем в РФ. В ведомстве отметили, что есть и новые случаи, но болезнь, как правило, протекает без дальнейшего распространения.

Ранее в Сети появилась информация о том, что заболеваемость инфекцией в стране в 2023 году стала рекордной за 30 лет.

"В настоящее время наметилась тенденция к снижению заболеваемости коклюшем, регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок назвал самым радикальным методом в борьбе с коклюшем карантин.

По его словам, опасность представляет не сам микроб, а токсин, который он распространяет. Коклюш особенно опасен для детей младше четырех лет, погибают в основном непривитые дети до двух лет, уточнил он.

