Врач рассказал о способах борьбы с коклюшем

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Самым радикальным методом в борьбе с коклюшем является карантин. Об этом пишет RT со ссылкой на врача-аллерголога и иммунолога Владимира Болибока.

"Самый радикальный метод – не водить ребенка в школу. Уйти на карантин заранее. Особенно если ребенок часто болеет. Другого метода, гарантирующего, чтобы не заразиться, наверное, нет", – считает эксперт.

Болибок напомнил, что коклюш является управляемой инфекцией. Он посоветовал посмотреть документы и узнать, делали ребенку прививку или нет, а также повторить прививку по специальному календарю.

По его словам, опасность представляет не сам микроб, а токсин, который он распространяет. Коклюш особенно опасен для детей младше четырех лет, погибают в основном непривитые дети до двух лет.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о дефиците прививок против кори и коклюша в больницах 12 регионов страны. На это в Минздраве заявили, что остатки вакцин против коклюша составляют более 4 миллионов упаковок.

До этого Болибок отметил, что сквозняки и переохлаждения действительно способствуют развитию простудных заболеваний. Он уточнил, что из-за местного переохлаждения возникает спазм сосудов, в том числе сосудов слизистой оболочки носа и носоглотки.

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