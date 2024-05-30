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30 мая, 08:45

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Собянин: 10 тыс человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Собянин: 10 тыс человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

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Свыше 10 тысяч человек получили экстренную медицинскую помощь по новому стандарту за месяц. О работе обновленных приемных отделений в столичных стационарах написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Речь идет о ГКБ № 13, ГКБ № 24, ГКБ имени Кончаловского и ГКБ имени Жадкевича. Там большинство пациентов получают полный комплекс обследований, и в течение двух часов им ставят диагноз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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