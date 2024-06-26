Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 14:45

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Собянин рассказал, как будет выглядеть здание галереи Василия Нестеренко

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Площадь Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко составит более пяти тысяч квадратных метров. На них разместят выставочную зону, хранилище, реставрационные мастерские, а также места для посетителей, гардероб, кассу, магазин и кафе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На выставках в галерее можно будет увидеть живописные и графическое работы Нестеренко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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