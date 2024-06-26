26 июня, 14:45Новости
Собянин рассказал, как будет выглядеть здание галереи Василия Нестеренко
Площадь Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко составит более пяти тысяч квадратных метров. На них разместят выставочную зону, хранилище, реставрационные мастерские, а также места для посетителей, гардероб, кассу, магазин и кафе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
На выставках в галерее можно будет увидеть живописные и графическое работы Нестеренко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.