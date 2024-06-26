Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На Бутырской улице началось возведение здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что проект строительства предусматривает создание экспозиционно-выставочной зоны, фондохранилища и реставрационных мастерских, а также зоны приема и работы с посетителями с гардеробом, кассой, магазином и кафе. Здание также оборудуют лифтами. Площадь будущего объекта составит более пяти тысяч квадратных метров.

"В галерее разместят коллекции живописных и графических работ народного художника. Познакомиться с экспонатами смогут одновременно до 400 человек", – информировал мэр.

Интерьер пространства будет выполнен в стилях модерна, неоклассики и ампира. Его строительство за счет Адресной инвестиционной программы планируют завершить в 2025 году.

Ранее Собянин сообщил, что в июле в Воронове в ТиНАО откроется новый культурный центр. В двухэтажном здании создали зрительный зал на 278 мест, залы балета и хореографии, студии ИЗО и другие пространства. Объект построили в рамках масштабного плана развития ТиНАО.

