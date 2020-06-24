Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Совместно с РЖД открыт второй вестибюль станции МЦК Москва-Сити. Благодаря новому вестибюлю время пересадки между МЦД-4 и МЦК сократилось 2,5 раза.

"Карта "Тройка" начала работать 11 лет назад. По данным на 24 июня, пассажиры приобрели более 50 миллионов карт. В 2022 году "Тройку" перевели на отечественный чип, а в конце 2023 года на 100% локализовали в Москве выпуск карты и чипа к ней по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Российские микросхемы соответствуют международным стандартам, и мы перешли на них незаметно для пассажиров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Идет прием заявок от художников и скульпторов на участие в первом сезоне проекта "Искусство в метро". В рамках проекта художники смогут создавать произведения искусства в метро.