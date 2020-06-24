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24 июня, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью 2024 года

Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости мира: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Собянин: проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Red Wings возобновила чартерные рейсы в Египет и Таиланд из Домодедово

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Совместно с РЖД открыт второй вестибюль станции МЦК Москва-Сити. Благодаря новому вестибюлю время пересадки между МЦД-4 и МЦК сократилось 2,5 раза.

"Карта "Тройка" начала работать 11 лет назад. По данным на 24 июня, пассажиры приобрели более 50 миллионов карт. В 2022 году "Тройку" перевели на отечественный чип, а в конце 2023 года на 100% локализовали в Москве выпуск карты и чипа к ней по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Российские микросхемы соответствуют международным стандартам, и мы перешли на них незаметно для пассажиров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Идет прием заявок от художников и скульпторов на участие в первом сезоне проекта "Искусство в метро". В рамках проекта художники смогут создавать произведения искусства в метро.

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