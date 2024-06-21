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21 июня, 07:30

Транспорт

Юрист прокомментировал аннулирование авиабилетов российским агрегатором

Юрист прокомментировал аннулирование авиабилетов российским агрегатором

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Агрегатор авиабилетов OneTwoTrip аннулировал билеты, которые россияне успели купить по символической цене – около 100 рублей. Юрист Владислав Кочерин советует туристам требовать соблюдения условий договора публичной оферты, который подразумевает, что продавец должен продать товар по заявленной цене.

Кроме того, пострадавших пассажиров обнадеживает российская судебная практика. Так, группа жителей Екатеринбурга, которые судились с "Аэрофлотом" из-за билетов за 10 тысяч рублей в Таиланд, выиграли дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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