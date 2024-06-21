Площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" возобновили работу

Фото: пресс-служба Мостуризма

Фестивальные площадки "Лето в Москве. Все на улицу!", которые были закрыты 20 июня из-за непогоды, возобновили работу. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента торговли и услуг.

Также 21 июня после неблагоприятной погоды вновь открылись столичные парки и Московский зоопарк.

Днем 20 июня на город обрушился десятибалльный шторм. Из-за урагана в столице погибли два человека, еще 18 госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пациентам была предоставлена необходимая медицинская помощь в полном объеме.