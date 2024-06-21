Парки в Москве возобновили работу после закрытия из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичные парки возобновили работу в пятницу, 21 июня, после непогоды, которая обрушилась на город 20 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.

"Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", – сказано в сообщении.

Также вновь готов принимать посетителей и Московский зоопарк. В своем телеграм-канале зоосад подчеркнул, что работа осуществляется в штатном режиме.

Днем 20 июня на Москву обрушился десятибалльный шторм. Из-за урагана в столице погибли два человека, еще 18 госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получают необходимую медпомощь в полном объеме, врачи проводят весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий.

Из-за сильного ливня в столице временно приостановили работу парки и фестивальные площадки.

