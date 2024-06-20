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20 июня, 07:45

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Собянин: в Москве начался прием заявок на новый проект "Искусство в метро"

Собянин: в Москве начался прием заявок на новый проект "Искусство в метро"

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В Москве стартовал прием заявок на участие в новом городском проекте "Искусство в метро". Он даст возможность художникам и скульпторам создавать произведения прямо на станциях подземки. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как уточнил мэр Москвы, площадки проекта будут работать на станциях "Достоевская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, а также на "Киевской" Арбатско-Покровской линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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