Синоптик Вильфанд: тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Тридцатиградусная жара может вновь вернуться в столицу в предстоящие выходные, 29 и 30 июня, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Еще сегодня температура в Москве на 1 градус ниже нормы, завтра около на полградуса ниже нормы. А в четверг переходный день – 27 июня температура уже на 1 градус выше нормы, ночью – от 11 до 13 градусов, но днем уже 24–26 градусов", – передает "Интерфакс" его слова.

Синоптик также обратил внимание, что к столице приближается антициклон, в результате влияния которого атмосферное давление может увеличиться. При этом воздух будет теплый, поскольку он будет поступать с юга Атлантики, добавил Вильфанд.

По его данным, температура в ночь на пятницу, 28 июня, будет на уровне 12–14 градусов, днем воздух прогреется до 27–29 градусов, в Подмосковье – 30 градусов.

Синоптик отметил, что в выходные столбики термометров в Москве поднимутся до 30 градусов, ночные показатели будут на уровне 15 градусов. Таким образом, температура может на 4 градуса превысить норму, а вода прогреться до 20–21 градуса.

"В первый день следующей недели, а он же и первый день следующего месяца, погода будет июльской – от 28 до 33 градусов", – резюмировал он.

Июнь 2024 года по количеству осадков в столице побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдений.

В свою очередь, Вильфанд объяснил, что мегаливни в столице связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении.

