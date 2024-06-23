Синоптик Тишковец: скандинавское лето сменится субтропической жарой в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой в Москве на следующей неделе. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в телеграм-канале.

Он рассказал, что будни предстоящей недели в центральной части РФ будут умеренно теплыми с температурным фоном, соответствующим климатической норме июня. В среднем по ночам будет от 9 до 14 градусов тепла, днем – от 19 до 24 градусов. Типичное "скандинавское лето", указал синоптик.

В пятницу, 28 июня, начнется потепление и дневные термометры покажут 23–28 градусов, продолжил Тишковец. Кратковременные дожди небольшой интенсивности вероятны 26 июня, когда пройдет атмосферный фронт. По его словам, в этот день температура вряд ли превысит отметку 20 градусов тепла. Остальные же дни пройдут "под опекой" периферии относительно погожего скандинавского антициклона, добавил специалист.

Метеоролог уточнил, что к выходным, 29 и 30 июня, центр барического максимума сместится в столичному региону. Адвекция свежего воздуха прекратится, ветер ослабеет почти до штилевого, а облака поредеют, сказал он. По его прогнозу, утром 29 июня в Москве будет 11–16 градусов. 30 июня в сумерках ожидается не ниже 15–20 градусов, а днем температура воздуха повысится до 28–33 градусов, что на 5–6 градусов теплее положенного и соответствует климатическим показателям субтропического Сочи, подчеркнул Тишковец.

Он также предупредил, что индекс ультрафиолетового излучения составит семь единиц. С 30-градусного зноя начнется июль, подытожил синоптик.

Ранее сообщалось, что июнь 2024 года по количеству осадков в столице побил рекорд 1942 года и стал самым дождливым за всю историю наблюдений. По данным на 20 июня в городе выпало 177,9 миллиметра осадков.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сказал, что мегаливни в столице связаны с особенностями перемещения воздушных масс при нормальном давлении. Он подчеркнул, что необычно дождливый июнь не может быть признан показателем изменения климата.