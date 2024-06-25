Собянин: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

В июне еще две крупные столичные больницы перешли на работу по принципу цифровой клиники. Речь идет о Московском клиническом научном центре имени Логинова и городской клинической больнице № 52. Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, теперь в них автоматизированы все сквозные процессы оказания медицинской помощи: от поступления в стационар до выписки.

Также в начале 2024 года все лаборатории онкологических клиник стали цифровыми и теперь работают в единой информационной среде. Она позволяет быстрее ставить диагнозы и проводить консилиумы врачей разных медучреждений в режиме онлайн.

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