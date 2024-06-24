Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" переработал более 5 тыс тон пластика в 2023 году

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" переработал в 2023 году больше 5 тысяч тон пластика. Это на 25% больше, чем в 2022 году.

Тем временем ежегодно в Москве открывается около 50 средних и крупных предприятий, которые создают различные товары из вторсырья. Например, после переработки вторую жизнь получают автомобили или железнодорожные вагоны.

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