Новый сервис для владельцев карты москвича заработал на mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На mos.ru появился новый сервис "Проверка статуса действующей карты москвича". Теперь владельцы карты могут оперативно узнать необходимую информацию о ней, рассказал генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

Сервис позволяет выяснить срок действия карты и ее статус. Так, если она перестала работать, москвич узнает причину и дату прекращения действия.

Также на странице отображается информация о сроке и форме получения транспортной льготы. Горожанину напомнят о том, что он выбрал денежную компенсацию вместо бесплатного проезда в городском или пригородном железнодорожном транспорте, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, сервис будет полезен тем, для кого карта перевыпускается автоматически. Среди них – пенсионеры, почетные доноры России и инвалиды. Здесь они могут узнать адрес получения новой карты в центре госуслуг и срок ее хранения.

По словам Бутурлина, раньше на mos.ru можно было отслеживать только статус изготовления карты и возможность получения временного единого социального билета. С появлением нового сервиса москвичи могут быстро получить полную информацию.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на его страницу и заполнить форму. Владельцу карты нужно ввести ее номер и серию, а также номер документа, удостоверяющего личность. Пользоваться новым сервисом можно без авторизации на портале mos.ru.

Ранее виртуальная карта "Тройка" заработала в городском общественном транспорте. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд любым смартфоном. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, виртуальную "Тройку" можно выпустить в приложении "Метро Москвы". Для этого нужно выбрать билет из доступных тарифов и привязать банковскую карту.

