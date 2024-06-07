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07 июня, 08:30

Экология

Специалисты напомнили о действующих экологических сервисах в Москве

Специалисты напомнили о действующих экологических сервисах в Москве

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Москва считается одним из самых зеленых городов мира. Столица постоянно развивает экологические проекты и инициативы. Специалисты напомнили, как с помощью специальных сервисов в Москве можно утилизировать старую технику или подарить вторую жизнь ненужным вещам.

С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" отправляются на переработку и экологичную утилизацию отслужившие холодильники, сломанные диваны, чугунные ванны, расстроенные пианино, а также неисправные автомобили и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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