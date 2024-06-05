Более 2 тыс тонн вторсырья отправили москвичи на переработку через "Вывоз ненужных вещей"

Более двух тысяч тонн вторсырья отправили москвичи на переработку через сервис "Вывоз ненужных вещей". Эта опция помогает экологично утилизировать старую мебель, окна, двери, сломанную бытовую технику, макулатуру и автомобили.

Жители столицы могут оставить заявку на портале мэра и правительства Москвы и согласовать удобные дату и время. За один раз можно сдать неограниченное количество предметов.

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