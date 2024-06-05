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05 июня, 10:45

Город

Более 2 тыс тонн вторсырья отправили москвичи на переработку через "Вывоз ненужных вещей"

Более 2 тыс тонн вторсырья отправили москвичи на переработку через "Вывоз ненужных вещей"

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Более двух тысяч тонн вторсырья отправили москвичи на переработку через сервис "Вывоз ненужных вещей". Эта опция помогает экологично утилизировать старую мебель, окна, двери, сломанную бытовую технику, макулатуру и автомобили.

Жители столицы могут оставить заявку на портале мэра и правительства Москвы и согласовать удобные дату и время. За один раз можно сдать неограниченное количество предметов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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