Собянин: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

В Москве пройдет третья выставка "ПРОреставрацию". Она состоится в конце 2024 года и объединит профессионалов отрасли, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Темой выставки станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Участники покажут отечественные решения и методы работ. Также они обсудят, какие технологии могут помочь сохранить объекты культурного наследия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

