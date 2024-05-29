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29 мая, 13:15

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Собянин: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Собянин: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

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В Москве пройдет третья выставка "ПРОреставрацию". Она состоится в конце 2024 года и объединит профессионалов отрасли, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Темой выставки станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Участники покажут отечественные решения и методы работ. Также они обсудят, какие технологии могут помочь сохранить объекты культурного наследия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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