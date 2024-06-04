Кинофестиваль пройдет на Северном речном вокзале в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кинофестиваль впервые состоится на Северном речном вокзале столицы в субботу, 8 июня. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Гости фестиваля смогут принять участие во встречах и дискуссиях с режиссерами, актерами и продюсерами. Кроме того, для них будут организованы мастер-классы по ораторскому и актерскому мастерству, а также сценическому макияжу, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

В рамках мероприятия можно будет посетить иммерсивную зону и понаблюдать за съемками фиджитал-кино вместе с актерами. Также гости смогут сфотографироваться в специальной зоне, где будет присутствовать фотограф и установят фотобудку.

На фестивале жителям и гостям столицы покажут такие картины, как "Покровские ворота", "Отпуск за свой счет", "Бременские музыканты", и некоторые другие киноленты.

"Мы развиваем Северный речной вокзал не только как транспортный объект, но и как востребованное культурное пространство", – подчеркнул Ликсутов.

До этого заммэра рассказал, что летняя прогулка на ретротрамвае "Татра Т2" пройдет в Москве 14 июня. Этот вагон курсировал на маршрутах депо имени Апакова с 1960 по 1980 год. Затем там же он использовался в качестве склада, но в 1999 году, к 100-летию Московского трамвая, его было решено восстановить.

