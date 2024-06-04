Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Летняя прогулка на ретротрамвае "Татра Т2" пройдет в Москве 14 июня. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Вагон "Татра Т2" курсировал на маршрутах депо имени Апакова с 1960 по 1980 год. Позже в этом же депо его использовали в качестве склада. В 1999 году, к 100-летию Московского трамвая, вагон восстановили.

По словам Ликсутова, городской трамвай является одним из комфортных и эффективных видов наземного транспорта. Для тех, кто интересуется историей Москвы, также проводятся экскурсии.

Подробнее о летней прогулке 14 июня горожане могут узнать на сайте. Количество мест ограничено.

Первая в этом году экскурсия на ретротрамвае прошла 26 апреля. Москвичи и гости столицы смогли увидеть городские достопримечательности и узнать больше об архитектуре и культуре Москвы. По словам Ликсутова, такие экскурсии – хорошая возможность изучить прошлое города и любимый транспорт.