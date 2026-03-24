KFDM: взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Порт-Артур американского штата Техас, сообщает aif.ru со ссылкой на KFDM.

Инцидент произошел на предприятии компании Valero Energy. Причиной, по предварительным данным, названы технические неисправности нагревателя. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Местная полиция призвала жителей западной части города оставаться в укрытиях.

Журналисты добавили, что завод ежедневно перерабатывает порядка 435 тысяч баррелей нефти, производя бензин, а также дизельное и авиационное топливо.

Ранее взрыв случился на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в муниципалитете Эль-Баррио-де-ла-Соледад на юге Мексики. В результате погибли три человека, число пострадавших составило шесть.

До этого восемь человек погибли после взрыва на биотехнологическом заводе на севере Китая. Тогда в расследовании причин ЧП была задействована специально созданная рабочая группа, которая провела задержание юридического представителя компании – владельца завода.

