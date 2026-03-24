Слово "хоббихорсинг" могут включить в словарь русского языка

Слово "хоббихорсинг" могут включить в один из словарей русского языка как государственное, если данный вид спорта станет популярнее в стране. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.

По ее словам, это возможно, если представители официально зарегистрированной в России Федерации хоббихорсинга обратятся к составителям с таким запросом.

Козловская добавила, что в таком случае "хоббихорсинг" может появиться в словаре иностранных слов. Эксперт добавила, что этот словарь уже выпущен, однако возможно его обновление и добавление туда новых понятий.

Она напомнила, что хоббихорсинг является видом спорта, в котором всадники используют деревянную палку с головой лошадки, имитируя верховую езду.

Как рассказала ранее Козловская, у слова "абьюзер" нет аналогов в русском языке и оно имеет сложное значение. Поэтому есть достаточные лингвистические, культурные и социальные основания для включения его в новый словарь иностранных слов.

