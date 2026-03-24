24 марта, 09:24

Минтруд РФ: самые высокие зарплаты для мигрантов составляют 380 тыс руб

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Одни из самых высоких зарплат мигрантам в России предлагают на должностях председателя правления в Москве, менеджера по образовательной деятельности в Удмуртской Республике и директора по производству в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минтруда РФ.

Согласно сведениям, на первом месте иностранные работники могут рассчитывать на ежемесячный доход в 380 тысяч рублей, на втором – в 302 863 рубля, а на третьем – в 255 тысяч рублей.

Кроме того, мигрантам предлагают высокие зарплаты в 250 тысяч рублей в месяц на должности начальника участка в строительстве в Красноярском крае, директора центра в Москве и вице-руководителя кружка в Татарстане.

В том же Красноярском крае можно устроиться прорабом или начальником склада горюче-смазочных материалов с доходом в 230 тысяч рублей. Аналогичную оплату обещают директору департамента в Москве и токарю в Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом одни из самых низких зарплат, на которые могут рассчитывать иностранцы, не превышают 25 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии чаще всего публикуются во Владимирской и Самарской областях. Наименьший доход зафиксирован в Смоленской области – 23,5 тысячи рублей на должности шеф-повара.

Ранее депутаты обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие их официальные зарплаты.

По мнению авторов инициативы, нынешнее законодательство не предусматривает контроль за объемами средств, переводимых иностранцами. Это создает условия для легализации незаконных доходов, а также уклонения от налогов и вывода капитала за пределы страны.

