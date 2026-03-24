Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 09:44

Происшествия
Главная / Новости /

NBC 10: в США мужчина неделю жил в доме с разлагающимся трупом матери

В США мужчина неделю жил в доме с разлагающимся трупом матери

Фото: depositphotos/dechevm

В американском городе Бенсалем 37-летний Деррик Буффард неделю жил в одном доме с разлагающимся телом своей 70-летней матери Синтии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на NBC 10.

По данным издания, соседи не раз жаловались на неблагополучную обстановку в доме мужчины. В результате в октябре прошлого года к нему приехали правоохранители. Встретив их, Буффард сообщил, что собирался сам обратиться в полицию, так как его мать перестала дышать.

Внутри полицейские обнаружили на матрасе останки женщины, накрытые пледом. Тело весило около 23–27 килограммов, над ним летали мухи. Кроме того, в доме был сильный запах разложения. При этом в помещении работали вентиляторы.

Мужчина утверждал, что его мать "только что умерла". Однако следователи считают, что Буффард прожил с останками не менее недели. В результате его арестовали.

Издание также выяснило, что в последние годы у женщины наблюдалась глубокая деменция. Она не могла ходить и говорить, поэтому сын должен был за ней ухаживать. Однако в доме не выявили следов приготовления пищи, холодильник был практически пуст, а в морозилке лежали испорченные продукты.

Ранее в британском городе Вулвергемптон девочка нашла возле школы человеческие останки. Учителя, узнав о произошедшем, отпустили детей домой и вызвали полицию.

Правоохранители заявили, что труп мог быть принесен на футбольное поле дождем из ближайшего заповедника. По факту произошедшего было организовано расследование.

происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика