NBC 10: в США мужчина неделю жил в доме с разлагающимся трупом матери

В американском городе Бенсалем 37-летний Деррик Буффард неделю жил в одном доме с разлагающимся телом своей 70-летней матери Синтии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на NBC 10.

По данным издания, соседи не раз жаловались на неблагополучную обстановку в доме мужчины. В результате в октябре прошлого года к нему приехали правоохранители. Встретив их, Буффард сообщил, что собирался сам обратиться в полицию, так как его мать перестала дышать.

Внутри полицейские обнаружили на матрасе останки женщины, накрытые пледом. Тело весило около 23–27 килограммов, над ним летали мухи. Кроме того, в доме был сильный запах разложения. При этом в помещении работали вентиляторы.

Мужчина утверждал, что его мать "только что умерла". Однако следователи считают, что Буффард прожил с останками не менее недели. В результате его арестовали.

Издание также выяснило, что в последние годы у женщины наблюдалась глубокая деменция. Она не могла ходить и говорить, поэтому сын должен был за ней ухаживать. Однако в доме не выявили следов приготовления пищи, холодильник был практически пуст, а в морозилке лежали испорченные продукты.

