24 марта, 08:14

Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа "за одну ночь"

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Европе пришлось отказаться от российского газа "за одну ночь", и этот шаг оказался "болезненным", заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в парламенте Австралии. Ее выступление цитирует "Газета.ру".

Рост цен на топливо, по ее словам, тяжело сказывается на европейцах. Несмотря на это, лидеры Евросоюза в настоящее время иначе оценивают "свои зависимости", особенно от газа из РФ.

В частности, как подчеркнула фон дер Ляйен, были предвестники кризиса, благодаря которым Европа усвоила урок самым трудным образом еще в феврале 2022 года.

Глава ЕК предложила депутатам Австралии представить ситуацию, когда их стране пришлось бы мгновенно прекратить продажу железной руды, пояснив, что, по сути, именно это произошло в Европе, когда запрет на российский газ был введен "буквально за одну ночь".

Ранее фон дер Ляйен полностью исключила закупку российского газа странами Евросоюза, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов.

Комментируя данное решение, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что таким образом Европа "стреляет в ногу" своим избирателям, которые не станут голосовать за людей, принимающих подобные решения. Россия же будет делать то, что соответствует ее интересам, добавлял он.

Глава ЕК заявила, что Европа не будет закупать российский газ

