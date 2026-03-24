24 марта, 08:14
Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа "за одну ночь"
Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Европе пришлось отказаться от российского газа "за одну ночь", и этот шаг оказался "болезненным", заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в парламенте Австралии. Ее выступление цитирует "Газета.ру".
Рост цен на топливо, по ее словам, тяжело сказывается на европейцах. Несмотря на это, лидеры Евросоюза в настоящее время иначе оценивают "свои зависимости", особенно от газа из РФ.
В частности, как подчеркнула фон дер Ляйен, были предвестники кризиса, благодаря которым Европа усвоила урок самым трудным образом еще в феврале 2022 года.
Глава ЕК предложила депутатам Австралии представить ситуацию, когда их стране пришлось бы мгновенно прекратить продажу железной руды, пояснив, что, по сути, именно это произошло в Европе, когда запрет на российский газ был введен "буквально за одну ночь".
Ранее фон дер Ляйен полностью исключила закупку российского газа странами Евросоюза, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов.
Комментируя данное решение, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что таким образом Европа "стреляет в ногу" своим избирателям, которые не станут голосовать за людей, принимающих подобные решения. Россия же будет делать то, что соответствует ее интересам, добавлял он.
