Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала поэтессу Марину Цветаеву, говоря о высказываниях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу закупок газа из России.

"Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что "грех не в темноте, а в нежелании света", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам дипломата, Брюссель уже много раз "погружался во тьму". Она напомнила о сатанинском ритуале, который проходил во время об открытия Готардского тоннеля в Швейцарии, а также о публичном оскорблении священных символов на Олимпийских играх в Париже.

Захарова подчеркнула, что к глобальному кризису в Евросоюзе приводят не технические катастрофы и стихийные бедствия, а решения его руководства.

Она также вспомнила и венгерскую пословицу "в темноте все коровы черные", отметив, что только такие животные фон дер Ляйен и нужны. В то время как Венгрия сражается за свет.

Ранее фон дер Ляйен полностью исключила закупку российского газа странами Евросоюза, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, заявил о "наступлении зимы" для главы ЕК из-за ее катастрофических решений в энергетической сфере. По его словам, риски, связанные с этими действиями, уже начинают проявляться.

