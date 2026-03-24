МЭЦ помогает столичным производителям косметики выйти на зарубежные рынки

Московский экспортный центр (МЭЦ) помогает столичным производителям косметической продукции выйти на зарубежные рынки. Московскую косметику покупают практически по всему миру – от стран ближнего зарубежья до Юго-Восточной Азии, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В прошлом году объем поставок косметики, реализованных при поддержке Москвы, составил 2,2 миллиарда рублей. Около 85% поставок составляет декоративная и уходовая косметика, в том числе очищающие, увлажняющие средства. Доля детской косметики достигает 13% в общем объеме.

Столичные компании успешно конкурируют с иностранными фирмами на международной арене, предлагая инновационную продукцию с уникальным составом для самых разных категорий покупателей, подчеркнул гендиректор МЭЦ Виталий Степанов.

"Наибольший интерес к столичной косметике проявляют в Китае: порядка 30% от всего объема экспорта с поддержкой МЭЦ направляется именно в эту страну. Город продолжит оказывать системную поддержку экспортерам, чтобы как можно больше людей по всему миру могли убедиться в высоком качестве московских брендов", – добавил он.

К примеру, при содействии зарубежного представителя столичного бизнеса компания из Москвы заключила контракт с китайским партнером. Производитель поставит широкую линейку уходовой и декоративной косметики.

Еще один столичный бренд при поддержке МЭЦ разместил солнцезащитные средства в магазинах торговой сети Узбекистана, другой – станет поставщиком косметической продукции в Турцию.

В текущем году представители Москвы также заключили контракты на поставку мужской и женской уходовой косметики для лица, тела и волос в Саудовскую Аравию и в ОАЭ. Этого удалось достичь благодаря участию в акселерационной программе "Экспортеры 2.0".

Глава отдела экспорта одной из столичных компаний Сергей Сухарев рассказал о существенной роли сотрудничества с МЭЦ в развитии международной деятельности фирмы. Так, при поддержке центра организации удалось расширить географию продаж и усилить присутствие в ключевых регионах.

В 2025 году объем производства парфюмерии и косметики в Москве вырос на 32% по сравнению с 2024-м. В городской индустрии красоты работает более 40 промышленных организаций, где трудятся свыше 4 тысяч человек.

Например, одна из столичных компаний создает авторские ароматы, вдохновленные разными регионами страны. Над их разработкой трудятся члены Парфюмерного клуба России, развивающего эту отрасль уже более 20 лет. В Москве у бренда есть своя лаборатория для создания и тестирования формул.