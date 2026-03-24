Новости

Новости

24 марта, 07:33

Экономика

МЭЦ помогает столичным производителям косметики выйти на зарубежные рынки

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский экспортный центр (МЭЦ) помогает столичным производителям косметической продукции выйти на зарубежные рынки. Московскую косметику покупают практически по всему миру – от стран ближнего зарубежья до Юго-Восточной Азии, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В прошлом году объем поставок косметики, реализованных при поддержке Москвы, составил 2,2 миллиарда рублей. Около 85% поставок составляет декоративная и уходовая косметика, в том числе очищающие, увлажняющие средства. Доля детской косметики достигает 13% в общем объеме.

Столичные компании успешно конкурируют с иностранными фирмами на международной арене, предлагая инновационную продукцию с уникальным составом для самых разных категорий покупателей, подчеркнул гендиректор МЭЦ Виталий Степанов.

"Наибольший интерес к столичной косметике проявляют в Китае: порядка 30% от всего объема экспорта с поддержкой МЭЦ направляется именно в эту страну. Город продолжит оказывать системную поддержку экспортерам, чтобы как можно больше людей по всему миру могли убедиться в высоком качестве московских брендов", – добавил он.

К примеру, при содействии зарубежного представителя столичного бизнеса компания из Москвы заключила контракт с китайским партнером. Производитель поставит широкую линейку уходовой и декоративной косметики.

Еще один столичный бренд при поддержке МЭЦ разместил солнцезащитные средства в магазинах торговой сети Узбекистана, другой – станет поставщиком косметической продукции в Турцию.

В текущем году представители Москвы также заключили контракты на поставку мужской и женской уходовой косметики для лица, тела и волос в Саудовскую Аравию и в ОАЭ. Этого удалось достичь благодаря участию в акселерационной программе "Экспортеры 2.0".

Глава отдела экспорта одной из столичных компаний Сергей Сухарев рассказал о существенной роли сотрудничества с МЭЦ в развитии международной деятельности фирмы. Так, при поддержке центра организации удалось расширить географию продаж и усилить присутствие в ключевых регионах.

В 2025 году объем производства парфюмерии и косметики в Москве вырос на 32% по сравнению с 2024-м. В городской индустрии красоты работает более 40 промышленных организаций, где трудятся свыше 4 тысяч человек.

Например, одна из столичных компаний создает авторские ароматы, вдохновленные разными регионами страны. Над их разработкой трудятся члены Парфюмерного клуба России, развивающего эту отрасль уже более 20 лет. В Москве у бренда есть своя лаборатория для создания и тестирования формул.

Столичный рынок парфюмерии и косметики вырос на треть за год

Читайте также


Главное

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

Стоит ли зумерам бояться ранней деменции?

Молодежь игнорирует стресс, а он становится причиной раннего развития болезни Альцгеймера

Ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни

Читать
закрыть

