Новости

Новости

Эксперт Машаров: штраф до 15 тысяч рублей грозит за хранение мебели на балконе

Россиян предупредили о штрафах за хранение старой мебели на балконе

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Жителей многоквартирных домов может ожидать штраф до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности при хранении старой мебели на балконе. Об этом рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Старые вещи могут легко вспыхнуть от случайно попавшего окурка на балкон. Кроме того, захламленный балкон закрывает пути эвакуации через пожарные люки и лестницы, если они предусмотрены в доме", – цитирует эксперта РИА Новости.

Машаров отметил, что административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет для граждан от 5 до 15 тысяч рублей.

По словам эксперта, балкон подпадает под общие правила эксплуатации многоквартирного дома. Согласно строительным нормам, максимально допустимая нагрузка на балконную плиту – 200 килограммов на квадратный метр. В связи с этим захламление балкона грозит обрушением бетонной плиты.

В таком случае жильцам грозит штраф по статье 7.21 КоАП РФ "Нарушение правил пользования жилыми помещениями". Для физлиц сумма штрафа будет составлять от 1 до 1,5 тысячи рублей.

При этом на балконе можно спокойно и безопасно хранить велосипед, растения в горшках, лыжи, мебель для отдыха и другие аналогичные предметы, заключил Машаров.

Ранее россиянам напомнили о правилах сушки белья на балконах. По словам эксперта по ЖКХ, прямого запрета на сушку белья в федеральном законодательстве нет, однако ограничения могут устанавливаться на уровне регионов и муниципалитетов.

Граждан также предупредили о штрафе или тюремном сроке за подглядывание за соседями через замочную скважину и приоткрытую дверь. Юристы напомнили о действующей в стране статье Уголовного кодекса РФ, которая защищает неприкосновенность частной жизни.

