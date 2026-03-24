Caracol: число погибших при авиакатастрофе в Колумбии увеличилось до 66

Фото: AP Photo/Ivan Valencia

Как минимум 66 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии. Об этом сообщает Caracol Radio со ссылкой на местных военных.

Уточняется, что всего на борту самолета было 128 человек. Из них 57 госпитализировали, тела еще 4 человек пока не найдены. При этом 1 человек не пострадал в результате крушения.

Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии потерпел крушение на юге страны 23 марта. ЧП произошло при взлете в Пуэрто-Легисамо. К месту падения борта быстро прибыли военные и местные жители, которые начали оказывать помощь выжившим после катастрофы.

Ранее СМИ сообщали о 48 погибших в результате катастрофы. Отмечалось, что спасательные службы продолжают извлекать тела из-под обломков.