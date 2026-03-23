Свыше 40 человек доставили в больницу после столкновения самолета и машины в Нью-Йорке

41 человека доставили в больницу после столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом на пресс-конференции сообщила исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэтрин Гарсия.

Позже 32 человека выписали. Остальные пострадавшие получили более серьезные травмы и были госпитализированы. Гарсия уточнила, что среди пострадавших – пассажиры и члены экипажа воздушного судна, а также сотрудники пожарной и спасательной службы.

Столкновение самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной произошло в нью-йоркском аэропорту, когда воздушное судно в плохих погодных условиях двигалось в сторону гейта. На борту в этот момент находились порядка 100 пассажиров.

В результате случившегося погибли оба пилота самолета.