Новости

Новости

23 марта, 11:38

Два человека погибли после столкновения самолета и машины в аэропорту в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/АР/Ryan Murphy

Два человека погибли после столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NBC News.

По данным журналистов, погибшие – пилоты самолета.

Также в результате случившегося пострадали 13 человек, передает телеканал ABC News. 11 из них – пассажиры воздушного судна, 2 – спасатели. Все они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Столкновение самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной произошло в нью-йоркском аэропорту, когда воздушное судно в плохих погодных условиях двигалось в направлении гейта. На борту в тот момент находились около 100 пассажиров.

Самолет столкнулся с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка

Читайте также


Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

