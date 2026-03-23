Два человека погибли после столкновения самолета и машины в аэропорту в Нью-Йорке

Два человека погибли после столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NBC News.

По данным журналистов, погибшие – пилоты самолета.

Также в результате случившегося пострадали 13 человек, передает телеканал ABC News. 11 из них – пассажиры воздушного судна, 2 – спасатели. Все они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Столкновение самолета Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada с пожарной машиной произошло в нью-йоркском аэропорту, когда воздушное судно в плохих погодных условиях двигалось в направлении гейта. На борту в тот момент находились около 100 пассажиров.